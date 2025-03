Ferj alinha reunião para resolver impasse Globo x Band por final do Carioca

A Ferj, entidade máxima do futebol do Rio de Janeiro, marcou uma reunião para segunda-feira a fim de definir a data do jogo de volta da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense.

O que aconteceu

A projeção inicial era para domingo, mas há um impasse envolvendo Globo e Band, os detentores dos direitos de transmissão, segundo apurou o UOL.

Enquanto a Rede Bandeirantes e a Ferj se posicionaram a favor da partida ser disputada no domingo, a Globo quer que o duelo aconteça no sábado, às 17h45 (horário de Brasília).