Emiliano põe panos quentes e ameniza fala polêmica de Ramón sobre torcida

O que mais Emiliano e Ramón disseram

ED: "Sabemos que os elogios são muito grandes e as críticas também. Sempre trabalhamos em clubes com muita pressão e muita exigência. Internamente sabíamos que íamos fazer um bom jogo. A briga é normal que aconteça e eu gosto que aconteça também, eu brigo todo dia com ele [Ramón]. Sabíamos que devíamos uma resposta ao torcedor e todo o grupo fez um grande jogo. Estamos muito perto de um sonho. Depois de 6 anos que o Corinthians não ganha um título, temos a possibilidade de um título depois de 6 anos. Vamos à final para cumprir esse sonho."

ED: "É jogo a jogo. Somos conscientes do momento, temos experiência nisso. Não muda nada quando falam bem ou falam mal, temos o pé no chão e somos críticos, os mais críticos no trabalho que fazemos somos nós. A pressão de 6 anos de que não ganha nada nesse clube é grande, não brigar por nada. Aceitamos esse desafio, mas estamos com tranquilidade. Sabemos que aqui dentro somos muito fortes. O que se viu hoje, o que a torcida fez apesar do momento ruim, dá orgulho. Torcedor nunca abandona. Merecíamos cobrança, que batessem em nós, mas depois na arena nos apoiam 90 minutos."

RD: "A pressão existe porque temos que reverter um placar difícil, mas a equipe está forte mentalmente. Hoje era muita pressão, tinha que ganhar e chegar à final. A equipe está bem e temos confiança. Precisa de mais tempo, mas vamos recuperar para fazer um bom partido."

ED: "Rodrigo é um dos mais importantes no elenco e no futebol brasileiro. A pré-temporada já foi curta, e ele não fazê-la foi difícil. O coração que tem esse garoto, ninguém com quem trabalhou tem. Nós precisamos dele e ele está fazendo um esforço enorme. Tem que jogar, mas é difícil de falar de um cara que fez tanto pelo clube ano passado, este ano. Troca número, fala um monte de coisa e ele sempre está aqui, com dor ou sem dor. Não trabalhei com outro cara que tem esse coração. Pode jogar, se tiro ele fica p*, então tem que jogar."