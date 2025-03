Corinthias leva vantagem sobre o Santos em semifinais do Paulista no século

Depois disso, passou as últimas temporadas sem sequer passar pelas quartas de final. No ano passado, o clube parou ainda na fase de grupos, após um começo de temporada tenebroso com o técnico António Oliveira.

Classificação e jogos Paulista

No entanto, a Fiel pode se animar com os números do século 21 para superar o Santos e chegar à 10ª final do Paulista desde 2001. Neste período, o Corinthians disputou 13 semifinais, se classificou em nove delas e conquistou sete títulos.

Inclusive, o Timão avançou nas duas vezes em que encontrou a equipe da baixada santista na semi, em 2001 e 2019 — e terminou o campeonato levantando a taça de campeão nas duas oportunidades.

Vale lembrar que, no último embate preto e branco, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, ainda pela fase de grupos.

Agora, mesmo vindo de uma derrota dolorida na pré-Libertadores, o elenco corintiano acredita na classificação em casa, contando com o apoio de sua torcida. A expectativa é de Arena cheia neste domingo.