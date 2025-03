Corinthians aproveita ausência de Neymar, vence o Santos e avança à final

Os dois primeiros gols saíram na etapa inicial. Yuri Alberto abriu o placar, Tiquinho Soares deixou tudo igual. Os dois gols dos centroavantes saíram após escanteios.

Classificação e jogos Paulista

Já o gol decisivo veio no início do segundo tempo, quando Rodrigo Garro acertou bonito chute após mais uma assistência de Angileri.

Zé Ivaldo foi expulso na parte final do jogo após entrada dura em Yuri Alberto. O lance acabou com qualquer chance de uma reação do Santos. Escobar também foi expulso nos últimos segundos por carrinho em Memphis Depay.

O Corinthians aguarda agora o outro finalista. O Palmeiras receberá o São Paulo amanhã, às 21h35, no Allianz Parque, com transmissão do UOL Play. Para o Santos, resta o tempo de preparação antes do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Empate bom para o Santos no primeiro tempo