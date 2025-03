Caso Vitória: Corinthians fará homenagem em campo à vítima de feminicídio

O clube também firmou uma parceria com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), para promover uma campanha de combate à violência contra a mulher. Em 2024, uma ameaça contra a mulher foi registrada a cada cinco minutos no estado de São Paulo, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A bola rola para o Clássico Alvinegro a partir das 18h30 (de Brasília), com transmissão do UOL Play.

Mais ações para o Dia Internacional da Mulher

O Timão convidou Dona Magnólia, de 97 anos, para assistir pela primeira vez uma partida na Neo Química Arena. Magnólia tem o sonho de ver a equipe de perto e acompanhar seu ídolo, Memphis Depay.

Dona Magnólia assistirá ao pré-aquecimento e também o aquecimento dos atletas na beira do gramado, junto com suas filhas.

O "ritual de São Jorge" também contará com uma mulher, além do historiador do Timão, Fernando Wanner, que sempre entra em campo com a imagem do Santo Guerreiro. A torcedora irá acompanhá-lo no momento solene, que acontece no centro do gramado.