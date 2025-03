Quem era o médico do Barcelona que morreu pouco antes de jogo do time

Miñarro era o segundo médico na hierarquia da equipe profissional. O profissional só ficava atrás de Ricard Pruna.

Classificação e jogos La Liga

O médico era especializado em esportes. Ele começou a carreira na área no Terrassa FC, depois conciliou o trabalho no CE Sabadell com a Unidade de Assistência e Prevenção Desportiva do Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, em Barcelona.

Miñarro 'barrou' joia de jogar

O médico foi "protagonista" em um jogo do Barcelona no mês passado. Ele entrou em ação após Gavi, joia do clube, perder a consciência após bater cabeça com Tomas Conechny, do Alavés, em jogo pelo Campeonato Espanhol.

Miñarro atendeu o atleta e questionou sobre que dia era. Gavi disse que "não fazia ideia". O médico, então, decidiu por barrar sua volta ao campo, apesar dos pedidos do meio-campista, que foi substituído.