E o triplete? Morte de médico complica calendário do Barcelona; veja

A morte do médico Carles García forçou o adiamento do jogo entre Barcelona e Osasuna, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, e o time blaugrana pode ter que esperar até a segunda quinzena de maio para disputar a partida. O levantamento é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

O Barcelona está vivo no Espanhol, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, o que complica a remarcação do jogo. O time está nas oitavas de final da Champions — e venceu o Benfica por 1 a 0 no jogo de ida — e na semi da Copa, onde enfrentará o Atlético de Madri.

A equipe ainda está na semifinal da Copa da Catalunha, encara o Espanyol no dia 19, mas pode escalar seu "time B". Caso o faça, o Barça abriria uma brecha para a realização da partida contra o Osasuna.