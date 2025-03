'Tive que vender meu passarinho para comprar chuteira', relembra Marinho

"É a quinta temporada do Vojvoda aqui, é um cara que conhece bem o grupo, conhece bem o elenco. Se eu não estou enganado, são 25 remanescentes da temporada passada. Muitos jogadores já estão aqui há muito tempo, então acho que fica mais fácil para o treinador saber levar. Estamos com um grupo muito qualificado. No futebol não existe jogo fácil. Quem torna fácil é o time. Acredito que já acabou aquele negócio de sempre ter o favoritismo pela camisa, pelo peso, pelo investimento, coisas que a gente enfrenta na Série A como a 15ª equipe em orçamento. A gente acaba surpreendendo. Muita gente às vezes diz que o dinheiro que conta, mas a gente coloca muito aquilo que a gente faz com muito amor, com muito trabalho, muita dedicação, um clube humilde, com o pé no chão. Mas que graças a Deus, nesses anos aí, vem cada vez mais chegando, cada vez mais ali no topo".

Clássico Rei

"Eu acredito que o Clássico Rei é charmoso, né? Você vê uma festa linda que a torcida faz para mostrar mesmo para a outra que somos melhores e isso é muito bacana. Eu acredito que é um dos mais bonitos que eu já joguei".

Sorriso no rosto e longe de polêmicas

"Sempre fui muito eu e muito autêntico também. Sempre falei o que eu pensava, e muitas das vezes a gente até tem que medir o que fala, porque hoje em dia tudo viraliza. Às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas interpretam mal e isso é uma das coisas que pega. Eu sempre fui um cara leve. Eu falo que não é sempre que vamos estar num dia bom. Já passei dias difíceis também. Ano passado, fui vaiado depois que acabou um jogo, todo mundo foi para o vestiário e eu acabei ficando no banco. Acabei pensando algumas coisas e comecei a chorar ali porque foi um momento ali que tinha me marcado. Ser vaiado é chato, sabe? Principalmente pela torcida que você tanto se dedica para alegrar e você às vezes acaba passando por uma situação que não é comum. Às vezes, meu dia não é bom, mas tento não demonstrar para meus companheiros. Quero que eles pensem: 'O Marinho tá sempre brincando, esse cara não tem dia ruim?'. Sei que nem todo mundo está bem, então procuro manter o ambiente leve. O que me entristece é quando me comparam com outros jogadores. Dizem que fulano bebe, sai à noite, e colocam meu nome nisso. Mas quem me conhece sabe que não sou de festa ou balada. Nunca fui visto brigando, bebendo ou criando polêmica. Eu sempre estou na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Mas essa parte ninguém nota. Já ouvi muitas vezes falarem: 'Esse Marinho aí não deve ser de grupo, deve rachar o elenco, deve isso, deve aquilo'. Mas, cara, quem trabalhou comigo, seja no Santos, no Flamengo ou em qualquer outro lugar, sabe que sou um cara divertido, alegre.

Bom ambiente