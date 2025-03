Torcidas organizadas do Corinthians vão ao CT e pedem nova postura em semi

O elenco reconheceu o mau desempenho nos jogos e prometeu empenho máximo para chegar à final do campeonato, com compromisso e muito trabalho. Já na conversa com a comissão técnica, relembramos sobre a fala infeliz após a derrota de quarta-feira e que o momento agora não é ficar resgatando o passado, mas sim de focar apenas no futebol.

Gaviões da Fiel, em nota oficial à imprensa

Classificação e jogos Paulista

A promessa das torcidas é de apoiar o Timão durante os 90 minutos de partida, na Neo Química Arena, neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília).

No entanto, os torcedores avisaram que haverá cobrança caso o resultado não seja uma vitória no Clássico Alvinegro e, consequentemente, a classificação à final do Campeonato Paulista.