Técnico de 31 anos desafia o poderoso Atlético-MG na final do Mineiro

Inspirado no "jogo de posição", modelo adotado por grandes equipes europeias, Batista revelou influências como Paco Seirullo, ex-metodologista do Barcelona, e José Barcala, do Deportivo La Coruña.

Eu quero sempre que a minha equipe seja a protagonista do jogo, que tenha capacidade de pressionar o adversário e de ficar com a bola.

Para enfrentar um Atlético-MG experiente e com jogadores renomados como Hulk e Rony, Batista acredita na força do coletivo. "Nós temos nossas estratégias para tentar tirar a influência deles no resultado do jogo e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades que eles podem nos oferecer."

América pode surpreender?

Apesar do favoritismo do Atlético-MG, Batista evita rotular a final. "Quando chega numa decisão, não tem como falar de favoritismo para nenhum dos lados", disse. "São 180 minutos e a gente vai ver o que vai acontecer."

Sobre a eliminação do América na Copa do Brasil para o Cascavel, ele admitiu que a queda foi sentida, mas reforçou que o foco agora é o título mineiro. "A gente queria ter classificado, sofreu semana passada, mas agora nosso foco é a final."