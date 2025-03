Sábado com Flamengo x Vasco, bloco da Anitta e Sapucaí mobiliza 4 mil PMs

Já no Maracanã, serão 670 homens do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), do Comando de Operações Especiais e do 6º BPM (Tijuca). Serão montados 25 pontos de bloqueios nos acessos ao estádio para verificar os torcedores que estão munidos de ingressos.

O planejamento foi montado após reunião com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). A torcida do Flamengo ocupará o setor Norte e a do Vasco o setor Sul. Os setores Leste e Oeste serão mistos, como de costume nos clássicos cariocas.

A PM ainda escalará 520 homens nos desfiles na Intendente Magalhães, no bairro de Vila Valqueire, onde ocorrem as apresentações das escolas de samba das divisões de acesso.

Reconhecimento facial será utilizado

As operações da Polícia Militar contarão com o auxílio de câmeras e drones com reconhecimento facial. A tecnologia identificou durante o Carnaval, por exemplo, 12 pessoas com mandado de prisão.

O planejamento ainda contará com equipes especiais da PM: o Grupamento Aeromóvel (GAM), o Regimento de Polícia Montada (RPMont), o Batalhão Especial de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) , o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).