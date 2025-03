R$ 159 milhões em 2 anos? Palmeiras vê lucro com Vitor Roque em pouco tempo

Nas vendas de Endrick (Real Madrid) e Estêvão (Chelsea), por exemplo, ambas as cifras superaram a casa dos 60 milhões de euros. Os dois garotos são mais jovens que Vitor Roque, mas o Tigrinho ainda tem idade que agrada os clubes do futebol europeu.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras e o estafe do jogador estão alinhados com a ideia de que o sucesso do atleta significará interesse do futebol europeu e consequentemente uma transferência com altos valores envolvidos.

Além de dizer que Vitor Roque deve voltar para a Europa em breve, Cury já imaginou o jogador atuando na Premier League em seu retorno.

"É um grande jogador [Vitor Roque]. As coisas [no Barcelona] não saíram bem como a gente imaginou. [...] Ele é muito jovem, vai ter esse caminho de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas e voltar para a Europa até os 21 ou 22 anos", disse Cury, em entrevista à rádio catalã RAC1.

"Pode voltar a qualquer clube da Europa, mas na Premier League, que hoje em dia tem mais clubes com capacidade financeira", acrescentou.

Vitor Roque pode fazer sua estreia pelo Palmeiras já no clássico contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, na próxima segunda-feira, no Allianz Parque. O jogador afirmou em sua apresentação que sua presença no jogo só depende de Abel Ferreira.