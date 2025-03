Presidente da Fifa responde Trump e aponta favoritos ao Super Mundial

🏆 Infantino se ha reunido con Donald Trump para gestionar cosas del Mundial de Clubes. El mandatario norteamericano, que no es muy futbolero, le ha preguntado por los favoritos a la victoria. ¿Adivinas cuál es el primer nombre que ha dado el presidente de la FIFA? pic.twitter.com/IHGvuxvuHt -- Diario AS (@diarioas) March 8, 2025

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Entre os citados, apenas o PSG enfrentará um brasileiro na fase de grupos. Os franceses estão no Grupo B, que conta com Botafogo, Atlético de Madri e Seatle Sounders.

Além disso, City e Real podem se enfrentar logo nas oitavas de final. Isso porque dois duelos pelo mata-mata saíram do cruzamento do Grupo G — que contra com os ingleses — com o Grupo H — chave dos merengues.

Ao todo, o Super Mundial contará com 12 equipes europeias: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Atlético de Madri, Inter de Milão, Juventus, Benfica, Porto e RB Salzburg.

Veja os grupos do Super Mundial

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos)