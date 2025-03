Nottingham vence o Manchester City em briga direta no G4 do Inglês

O líder do Campeonato Inglês é o Liverpool, disparado na ponta com 67 pontos, e joga na sequência (12h) contra o Southampton. O segundo colocado é o Arsenal, com 54 pontos, 13 atrás dos Reds, que caminham para o 20º título.

Classificação e jogos Inglês

Como foi o jogo

O City ensaiou uma pressão inicial e criou duas boas chances logo nos primeiros minutos, mas o Nottingham conseguiu segurar o ímpeto do adversário e ter a bola depois do início forte do time de Guardiola.

Apesar de dominar a posse e rodar a bola em busca de espaço, o City encontrou uma defesa bem postada, e o Nottingham não cedeu campo para o adversário criar perigo ao gol de Sels no primeiro tempo, que terminou com placar zerado.

O time da casa melhorou no segundo tempo e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando boas oportunidades e obrigando a defesa e o goleiro Ederson a trabalhar. Hudson-Odoi abriu o placar para o time da casa na reta final da partida. O atacante recebeu lançamento pela direita, acelerou e bateu cruzado. Ederson até encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Entre os três brasileiros convocados por Dorival Júnior à seleção brasileira para jogos das Eliminatórias que estiveram em campo neste sábado, o zagueiro Murillo teve a partida mais destacada. O ex-Corinthians anulou Haaland e afastou todas na defesa. Ederson não foi bem no gol marcado pelo Nottingham, e Savinho teve atuação apagada.