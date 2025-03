Marta e outras estrelas do futebol revelam as inspirações no Dia da Mulher

Já a espanhola Aitana Bonmatí, eleita melhor jogadora do mundo em 2023, destacou a influência de Xavi e Iniesta, lendas do Barcelona, no seu estilo de jogo.

Sempre gostei de assistir aos dois e aprendi muito com eles , contou.

Mia Hamm, ícone do futebol dos Estados Unidos, inspirou gerações com sua liderança e conquistas, enquanto a francesa Wendie Renard revelou que sua paixão pelo futebol começou assistindo à Copa do Mundo masculina de 1998, vencida pela França.

A representatividade feminina no esporte também foi pauta da vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Yane Marques, que concedeu entrevista ao The Players' Tribune no Dia Internacional da Mulher. A ex-pentatleta, medalhista olímpica em 2012, ressaltou os desafios enfrentados pelas mulheres no esporte e a importância de ampliar o espaço feminino em cargos de liderança.