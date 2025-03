Luiz Araújo valoriza virada do Flamengo e prevê grande clássico na final

Isso mostra que o grupo tá preparado. Se sai vencendo continua com o nosso estilo de jogo, se sai perdendo também. Mostramos a força do nosso grupo, eu entrei e pude ajudar. Bruno Henrique também, então tô feliz, vamos para a final que vai ser um grande clássico. Luiz Araújo, do Flamengo, ao Sportv

Luiz Araújo já pensa na grande final contra o Fluminense. O tricolor carioca ainda disputará a volta da semifinal no domingo, contra o Volta Redonda, após vencer a ida por 4 a 0.