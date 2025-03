Jogo do Barça é adiado minutos antes do início por morte de médico do time

A partida entre Barcelona e Osasuna, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, foi adiada minutos antes de começar após o Barça saber da morte de um dos médicos do clube.

O que aconteceu

Carles Miñarro Garcia morreu neste sábado na Espanha. O Barcelona comunicou a morte, mas não informou o motivo e nem se o profissional, que tinha 40 anos, estava no Estádio Olímpico Lluis Companys, onde a partida seria realizada.

Os goleiros do Osasuna já estavam aquecendo no gramado quando a notícia foi dada. A diretoria do Barcelona solicitou o adiamento da partida à LaLiga e ao Osasuna, e ambas as partes aceitaram.