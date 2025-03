Liverpool vira em 3 minutos, vence Southampton e dispara na ponta do Inglês

A zebra até tentou dar as caras, mas o Liverpool não é o líder à toa. Os Reds viraram para cima do lanterna Southampton, com dois gols em três minutos, ampliaram no finalzinho e venceram por 3 a 1, em Anfield, no confronto válido pela 28ª do Campeonato Inglês. Darwin Nuñez e Salah, duas vezes, marcaram para os donos da casa, Smallbone fez para os visitantes.

A vitória faz o Liverpool chegar a 70 pontos, absoluto na liderança da tabela, com 25 jogos de invencibilidade, caminhando para o 20º título de Premier League. O próximo compromisso dos Reds é na próxima terça-feira, contra o PSG pela Liga dos Campeões. O Liverpool venceu o jogo de ida por 1 a 0 e decide a vaga em casa.

O Southampton segue amargando a lanterna, com apenas 9 pontos em 28 jogos. O próximo jogo da equipe é diante do Wolverhampton, no próximo sábado (15).