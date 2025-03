Zagueiro da Premier League usa CT do São Paulo para tratar lesão rara

O Centro de Treinamento do São Paulo está recebendo um convidado vindo diretamente da 1ª divisão da Inglaterra. O zagueiro Igor Júlio, do Brighton, vem utilizando as instalações do Reffis recentemente para se recuperar de uma lesão parecida com a que Pablo Maia sofreu no ano passado.

Da Premier League ao CT da Barra Funda

Igor sofreu em janeiro uma lesão na coxa esquerda semelhante à que o Pablo Maia teve no ano passado. Em abril de 2024, o volante são-paulino lesionou o tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral durante treino e perdeu o restante da temporada. Já o defensor de 27 anos se machucou durante jogo contra o Arsenal.

O zagueiro do Brighton entrou em contato com o São Paulo para fazer a reabilitação no Reffis, referência no Brasil. O canal de comunicação foi feito por meio de um fisioterapeuta do Tricolor que o jogador já conhecia.