Inter domina, vence Grêmio em três minutos e leva vantagem para o Beira-Rio

O Inter derrubou uma sequência de 22 jogos invictos do Grêmio na Arena em partidas do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor não perdia em casa desde março de 2022.

Torcedores do Grêmio se revoltaram com o resultado e arremessaram objetos no gramado no primeiro tempo. Borré alegou ter sido atingido por uma bobina de papel ao lado do banco de reservas, ficou caído por alguns minutos e precisou fazer um curativo no canto do olho esquerdo.

A finalíssima do Gauchão será no próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio. O Inter pode perder por até um gol de diferença que ainda assim levará a taça estadual.

Como foi o jogo

O Internacional dominou o primeiro tempo, teve as melhores oportunidades e levou a vantagem de 2x0 para o intervalo. Além da posse de bola, os colorados armaram bem a sua marcação, no campo de ataque, pressionando a saída do Grêmio. A equipe da casa sequer conseguiu respirar, sendo muito pressionada. Com a estratégia, o Inter forçou erros defensivos e obrigou o Tricolor Gaúcho a rifar muitas bolas. Nos rebotes, os visitantes construíram boas jogadas.

A equipe tricolor foi vaiada ao fim da etapa inicial. A torcida reprovou o desempenho do time, que sofreu dois gols num espaço de três minutos. Na saída de campo, Villasanti fez um desabafo: "Eles têm razão [pelas vaias]. O que a gente está fazendo hoje é uma vergonha hoje".