Flamengo bate Vasco com gol 100 de Bruno Henrique e vai à 7ª final seguida

O rubro-negro teve a melhor campanha na Taça Guanabara e poderia perder por até um gol para se classificar. No primeiro duelo, o Fla superou o Vasco por 1 a 0.

Classificação e jogos Carioca

A outra semifinal, entre Volta Redonda e Fluminense, será disputada no domingo. O tricolor carioca venceu o duelo de ida por 4 a 0.

Maracanã de poucos vascaínos. Apesar de ser um clássico que costuma ter grande presença das duas torcidas, uma parte do Setor Sul, dos visitantes, foi fechado por conta da baixa procura de ingressos.

Como foi o jogo

Início quente. A primeira falta do jogo veio logo no primeiro minuto e, com ela, já houve confusão. Rayan derrubou Varela e chutou a bola em cima do uruguaio, causando um tumulto entre os jogadores. Vegetti apareceu para separar, o árbitro interferiu apenas com conversa, e a partida foi retomada normalmente.

Bola aérea leva perigo, só Vasco aproveita. O Flamengo chegou perto de marcar após cobrança de escanteio em lance com Varela, mas Léo Jardim defendeu no reflexo. Dois minutos depois, veio a resposta vascaína. Philippe Coutinho bateu falta jogando a bola na área, e Nuno Moreira estava atento para marcar. Foi o primeiro gol do jogador português pelo Vasco.