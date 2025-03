Fla x Vasco: gringos miram espaço no Brasil após união breve em Portugal

O trio atuou junto em quatro partidas, todas pela Série C de Portugal. Foram titulares ao mesmo tempo em duas oportunidades, contra Olímpico Montijo e B SAD.

Agora em suas primeiras experiências no Brasil, eles estão em lados opostos. Plata defende o Flamengo, enquanto Loide e Nuno vestem a camisa cruz-maltina.

Plata foi o único a atuar no profissional

Xodó de Filipe Luís no Flamengo, Gonzalo Plata defendeu o Sporting, de Portugal Imagem: Sporting Clube de Portugal

Plata foi o único do trio a chega a atuar no profissional do Sporting. O atacante chegou na temporada 2018/2019 ainda para o sub-23, mas foi promovido na mesma temporada. Jogou na equipe principal nos anos seguintes, mas enfrentou obstáculos e foi para o Sporting B antes de se transferir para o Valladolid, da Espanha.