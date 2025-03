Fla vai com De la Cruz titular, e Vasco repete último time; veja escalações

Flamengo e Vasco estão escalados para este sábado (8), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida acontece às 17h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Escalações

Filipe Luís escalou o Flamengo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela; Erick Pulgar, De la Cruz, De Arrascaeta, Gerson; Plata e Bruno Henrique.

Fabio Carille definiu o Vasco com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Paulinho, Philippe Coutinho, Hugo Moura; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.