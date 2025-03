Filipe faz analogia entre Vasco e Manchester City e explica Danilo fora

Retorno do De la Cruz. "Tem que ter um cuidado particular, mas é um jogador muito importante pro modelo, como ele entende essa posição de volante. Nos dá uma vantagem muito grande pela qualidade que ele tem, consegue fazer o time sair da pressão de uma forma individual. Muito intenso pra fazer coberturas, pressionar. Tenho plena convicção que sabendo dosar ele sempre vai oferecer a melhor versão dele."

Situação do gramado. "Se eu tivesse jogado essa resposta teria sido muito mais fácil. A gente dá o feedback e eles tentam ajustar e melhorar, dentro das capacidades, essa grama que deve ser tão difícil de gerir pra ela ficar perfeita. Tapete não tá, mas tá razoável para praticar um bom futebol."

Quem vai para a final. "Conseguimos dosar bem, dar minutos para todo mundo, tirar minutos de jogador que não aguenta carga tão elevada e outros tiveram que explorar. Tudo o que vem acontecendo é absolutamente normal e dentro do que a gente planejou. Final é final, com certeza vamos com força máxima para vencer, da mesma forma que o adversário vai fazer com a gente."

Estilo de jogo. "Não consigo enxergar o futebol moderno sem intensidade. Eu assisto muito futebol, principalmente das grandes ligas, e o jogador que não tem intensidade não tá nesses campeonatos. Além de intensidade técnica, tem potência, velocidade, resistência. Estamos vendo um novo tipo de atleta disputar esse esporte. O futebol moderno pede essa intensidade. Os que mais correm no meu time são os atacantes. O nível que eu vejo na minha equipe é o sonhado antes de eu assumir."

Trabalho. "Como treinador, a gente vive sem confiança, vive achando que o adversário é o jogo mais difícil e nunca subestima a ninguém. Tudo o que eu penso é no próximo jogo. Não posso pensar em números, invencibilidade. A única coisa que eu penso é no próximo jogo. Não sei quantos jogos passaram desde que comecei a ser jogador, a única coisa que vai me manter aqui é vencer o próximo jogo. É bom que falem bem, quando as coisas não forem bem não vai ser assim, mas eu estou preparado, foi o caminho que escolhi."