Ex-técnico do Real enaltece Ronaldo, mas relembra farras: 'Estava gordo'

Fabio Capello foi treinador do Real Madrid entre 2006 e 2007 e foi muito contestado por preterir estrelas do time galático, como Beckham, além do próprio Ronaldo.

Ronaldo deixou o clube rumo ao Milan, e Capello acabou demitido após as eliminações na Liga dos Campeões e Copa do Rei.

Apesar da crítica, o italiano elogiou Ronaldo e afirmou que poderia estar no nível de Messi e Maradona:

Ronaldo, sem lesões e cuidando bem, teria sido o número um da história, ao nível de Messi e Maradona. Por um lado ele não podia e por outro não queria. Há jogadores de futebol que são assim.

completou.

Farpas para Guardiola

Sem papas na língua, Capello disparou críticas até para Pep Guardiola, treinador do Manchester City, a quem o italiano chamou de arrogante: