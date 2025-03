Caixinha usou intuição por solução na base do Santos: 'Impressionante'

Queremos passar nosso modelo de jogo, a nossa ideia, o que está enquadrado com o Santos, pois não haveria lógica estarmos aqui se não combinasse. Passar a matriz à base e a partir daí todos terão sua criatividade. O que é feito com posse e sem, bola parada, recuperação da bola, as transições. Metodologia de semana curta e larga. Quais orientações e comportamentos com cada treino. Com essa informação, fica mais fácil partir para outro nível. O próximo passo é fixar os princípios do jogo. Daí se deriva tudo. A base do jogo é três contra três, acontece no 3x3 e no 10x10. Só faltam espaço e concentração, mas posso criar espaço e concentração no 3x3. Nisso há tudo e é preciso dominar esse princípio Pedro Caixinha

