Bruno Henrique sente lesão e deixa campo chorando após 100º gol pelo Fla

A cena reproduzida no gramado foi de choro do atacante, algo que preocupa a torcida do Flamengo. O início de ano dele é interessante, trabalhando como centroavante, na ausência de Pedro.

Classificação e jogos Carioca

O Flamengo ainda não divulgou boletim médico sobre Bruno Henrique. Quando fizer, a nota será atualizada com mais informações. Diante do semblante do camisa 27, a situação preocupa, pensando na final do Campeonato Carioca.

Luiz Araújo, que substituiu Bruno Henrique, marcou o gol que sacramentou a vitória rubro-negra no Maracanã. O Flamengo enfrenta o vencedor da outra semifinal, entre Fluminense e Volta Redonda. O Tricolor das Laranjeiras venceu o jogo de ida por 4 a 0.