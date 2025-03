Bruno Henrique busca marca histórica pelo Fla diante de vítima predileta

Bruno Henrique tem no Vasco sua vítima predileta com a camisa do Flamengo. Com o gol que deu a vitória por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, ele chegou a 10 sobre o rival e ficou a um de chegar ao seu centésimo pelo Rubro-Negro.

O que aconteceu

E é justamente contra o Cruzmaltino que o atacante volta a campo hoje, às 17h45, no Maracanã. O duelo vale vaga na decisão do Estadual, e o Fla pode perder por até um gol de diferença.

Bruno Henrique está confirmado no time titular e tenta ampliar o retrospecto no clássico. No jogo de ida, no Nilton Santos, o golaço feito no segundo tempo foi questionado pelo vascaíno Vegetti, que avaliou que o rubro-negro "chutou mal", algo que ele contestou.