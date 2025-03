Torcedores de Grêmio e Inter brigam em estação de trem; seis são presos

Cenas lamentáveis pic.twitter.com/zDN7Pjb9TE -- João Vassi Namatta (@prasgordas) March 8, 2025

As duas equipes jogam hoje pela primeira final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio recebe o Inter às 17:45 na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

Veja nota da Trensurb:

Na manhã deste sábado (8), por volta das 10h10, ocorreu um confronto entre torcidas organizadas do Grêmio e do Internacional na Estação Niterói. O incidente resultou em diversos danos aos trens e às estruturas da estação.

A segurança metroviária acompanhou a ocorrência e a Brigada Militar foi acionada para intervir. Alguns torcedores envolvidos no confronto ficaram feridos e estão sendo removidos pelo SAMU. Seis indivíduos detidos até o momento.

A situação está controlada e as operações seguem sendo monitoradas para garantir a segurança dos usuários e funcionários.