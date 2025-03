Atlético-MG aproveita frango, expulsão, amassa América e fica perto do hexa

Como foi o jogo

O Atlético-MG controlou grande parte do primeiro tempo e abriu o placar aos sete minutos, após um erro do goleiro Jori, que falhou ao tentar segurar um cruzamento rasteiro de Guilherme Arana, deixando a bola passar entre as pernas. A situação do América-MG se agravou aos 22 minutos, quando Cauan Barros recebeu cartão vermelho por atingir Cuello com um tapa. O Galo aproveitou a vantagem numérica e ampliou o marcador aos 40 minutos, com Lyanco, consolidando a superioridade no jogo.

O Atlético continuou indo pra cima no segundo tempo. Lyanco apareceu livre dentro da área para marcar o segundo dele de cabeça. Rony ainda transformou o placar em goleada para praticamente sacramentar o título do Galo.

Gols e destaques

1 a 0. Aos 8 minutos, o goleiro Jori, do América-MG, protagonizou uma falha bizarra após um cruzamento da esquerda de Guilherme Arana. Ao tentar encaixar a bola, não conseguiu segurar e a viu passar entre suas pernas, entrando lentamente no gol. Apesar do erro do goleiro, a arbitragem creditou o gol a Arana.

Jori, goleiro do América-MG, falhou durante jogo contra o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Jori defende. O lateral voltou a aparecer pouco depois, desta vez sem marcação dentro da pequena área. Ele dominou e finalizou, mas Jori defendeu com o peito, e a defesa americana afastou no rebote.