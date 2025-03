Alex Sandro, do Flamengo, sai em defesa de Luighi após caso de racismo

Alex Sandro, lateral esquerdo do Flamengo, foi mais uma figura do futebol brasileiro a demonstrar solidariedade com o caso de Luighi Santos. O jogador da base do Palmeiras foi vítima de racismo em jogo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores sub-20.

O que aconteceu

Segundo o lateral do Flamengo, o caso não foi isolado e deve ser tratado de maneira severa, a fim de que não aconteça novamente.

O experiente atleta rubro-negro ainda citou que, por muitas vezes, o exemplo vem dos pais e precisa ser cortado pela raiz. Já no fim do pronunciamento, Alex Sandro passou uma mensagem de igualdade e se solidarizou com Luighi.