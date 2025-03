Vini Jr. reclama da Conmebol em racismo contra Luighi: 'Nunca fazem nada'

Figueiredo, do Palmeiras, também foi vítima de racismo na partida. Ele viu um torcedor, com uma criança no colo, imitando macaco em sua direção enquanto passava na lateral do campo.

O Palmeiras divulgou nota condenando os atos racistas e disse que irá "até as últimas instâncias para que todos os envolvidos sejam punidos". Já a Conmebol afirmou, também em nota, que "medidas disciplinares apropriadas serão implementadas".