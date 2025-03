São Paulo avança para fechar mais um parceiro do projeto 'Centenário 2030'

O São Paulo negocia a extensão do patrocínio máster com a Superbet até 2030 e dá mais um passo em seu projeto para os festejos do centenário do clube.

O centenário é logo ali

O Tricolor alinha a renovação com a Superbet por mais quatro temporadas, esticando o contrato até o ano em que comemorará um século da sua fundação. O vínculo atual é válido até o final de 2026.

O novo acordo fará com que a parceria com a casa de apostas chegue a sete anos. A bet virou a principal patrocinadora do São Paulo no início de 2024.