PVC: Corinthians não vai marcar Neymar individualmente; entenda

O Corinthians tentará repetir na semifinal a estratégia para segurar Neymar que deu certo no duelo contra o Santos pela fase de grupos do Paulista, explicou Paulo Vinícius Coelho, no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, nesta sexta (7).

O colunista apontou que a grande diferença são os jogadores que fizeram a estratégia funcionar. No primeiro turno, Raniele e Martínez foram os responsáveis por marcar a região em Neymar atuou. O primeiro está lesionado e é desfalque na semifinal.