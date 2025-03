Por dentro da cabeça de Dorival: quais as surpresas que o técnico prepara?

No ataque, o treinador já sinalizou que não vai ter uma referência, apesar de ter convocado o centroavante João Pedro, do Brighton, Igor Jesus, do Botafogo, foi de titular a ausência na lista.

Dorival Júnior disse que "qualquer informação" pode ajudar o adversário e fugiu de algumas perguntas na entrevista após a convocação para os jogos dos dias 20, contra a Colômbia, no Mané Garrincha, e dia 25, diante da Argentina, no Monumental de Núñez.

Pressionado por melhores resultados, o treinador teve quase quatro meses para analisar os rivais e fechar a lista dos convocados.

Os 23 chamados dão algumas pistas do que pode acontecer em campo. Na quinta colocação das Eliminatórias, o Brasil enfrentará a Colômbia, quarta na tabela, e a líder Argentina para tentar encontrar um novo caminho.

É um exercício que vocês precisam fazer. Não vou dar sinal nenhum, tudo que eu falo aqui bate do outro lado, e facilita a preparação do adversário. Por isso tentamos esconder alguma coisa. É justamente no sentido de preservar o que preparamos para essa partida. Observamos muito bem os adversários, já enfrentamos a Colômbia e temos conhecimento do que enfrentaremos. Jogos de ótimo nível. Estaremos preparados independentemente da formação.

Dorival Júnior

Três zagueiros?

Dorival foi questionado sobre a possibilidade de mudar a formação e desconversou, sem negar a hipótese.