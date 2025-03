Palmeiras: polícia 'não deu atenção' para denúncia de racismo contra Luighi

João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, disse que as denúncias do caso de racismo envolvendo Luighi ontem, em partida do alviverde contra o Cerro Porteño, no Paraguai, em jogo válido pela Libertadores sub-20, foram ignoradas.

O que aconteceu

João Paulo Sampaio disse que, em um primeiro momento, tentou falar com os policiais presentes e com o delegado da partida, mas não recebeu resposta. "Começamos a reivindicar com a polícia, mas em momento nenhum eles davam atenção sobre o assunto, nem a polícia nem a arbitragem. O próprio banco do Cerro queria que o foco voltasse para o jogo, pois eles acham que aquilo é normal", falou ao sportv.

O dirigente afirma que as autoridades presentes trataram o caso apenas como "uma provocação". Por isso o Palmeiras evitou procurar uma delegacia. "Nós tentamos nos informar sobre a lei que trata sobre racismo no Paraguai, a lei do ano passado, de 27 de abril de 2024, e essa lei só fala sobre prevenir. É isso, no Paraguai só se fala em prevenir, não há nenhuma punição forte, como há no Brasil. Aqui no Paraguai racismo não é crime", afirma João Paulo Sampaio.