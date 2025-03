Palmeiras: Luighi recebe apoio; clube não cogita deixar Libertadores sub-20

Luighi está contando com apoio de todos os lados no Palmeiras após ser vítima de racismo na partida contra o Cerro Porteño, na última quinta-feira, no Paraguai, em jogo válido pela Libertadores sub-20. A equipe seguiu sua programação normal nesta sexta-feira e não existe nenhum movimento para abandonar a competição.

O que aconteceu

O atacante de 18 anos recebeu uma ligação da presidente Leila Pereira ainda na noite de ontem e está recebendo todo apoio do Palmeiras. O atleta está sendo acompanhado por uma psicóloga, que está na viajem com o clube, e recebeu o apoio de todos os atletas do elenco profissional após o episódio.

O Palmeiras segue a programação normal para o restante da Copa Libertadores sub-20. Os atletas que não foram relacionados para o jogo de ontem treinaram na manhã desta sexta-feira. Não existe nenhuma movimentação para a equipe abandonar a competição.