Oscar diz que jogadores sofrem no sintético: 'Não é nós contra o Palmeiras'

Ele também cornetou a data da partida, que não será realizada no final de semana. O Allianz Parque terá um show no sábado, dia 8, e alinhou previamente com a FPF para o duelo ser na segunda —já que o Corinthians joga no domingo. O São Paulo reclamou da decisão da Federação.

A gente, como jogador e torcedor, jogar sábado e domingo é mais gostoso, somos mais acostumados. Mas estamos preparados para jogar em qualquer data. É uma questão que cabe à diretoria e FPF decidirem.

O que mais Oscar disse

Função de Oscar não muda com os três zagueiros ou linha de quatro: "Independentemente se joga com três zagueiros ou no 4-2-3-1, a gente tem que jogar bem como equipe, A minha função não muda muito, tenho um estilo que gosto de ajudar, voltar, estar com a bola, de qualquer forma a minha função não muita muito não".

Diferenças dos esquema para a equipe: "Com os três zagueiros, como a equipe está jogando, a gente não perdeu e sofreu muito pouco, deu muita pouca chance ao adversário. A gente também esperava isso na linha de quatro e não estava conseguindo. Não é jogador, é a forma da equipe jogar. A gente tem dois esquemas que joga muito bem, fizemos bons jogos em ambos, é importante ter essa variação também".

Rivalidade do Choque-Rei recente: "Na minha época já era um grande clássico aqui em São Paulo, sempre teve essa rivalidade. Lógico que conheço muito bem a rivalidade, acompanhava mesmo de longe, sou são-paulino. A gente espera que essa inimizade que tem um clube com o outro fique fora de campo apenas, e que em campo vença o melhor".