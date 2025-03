Oscar pede punição para torcedores de atos racistas contra Luighi

Oscar, do São Paulo, foi mais um jogador a prestar solidariedade e apoio a Luighi, após o atacante do Palmeiras ser vítima de racismo em jogo no Paraguai.

O que aconteceu

Em entrevista no CT do São Paulo, Oscar lamentou o episódio e cobrou uma punição para os envolvidos. "Vem acontecendo esse crime no futebol sul-americano, e a gente espera que as pessoas que fazem isso sejam punidas", disse Oscar.