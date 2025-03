Metrô fará operação especial em semi do Paulista e decisão na Libertadores

O Metrô de São Paulo terá operação especial em duas noites na próxima semana devido ao clássico entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Paulistão, e do jogo do Corinthians na pré-Libertadores.

O que aconteceu

O Metrô confirmou ao UOL que o horário de operação será estendido, caso necessário, em função dos dois jogos. Assim, a Companhia de transporte atenderá todos os torcedores que comparecerão aos jogos na capital paulista.

As estações que estarão disponíveis para embarque são Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera, ambas da Linha 3-Vermelha, cada uma nos dias das respectivas partidas em questão. A operação vai acompanhar o andamento dos duelos, possibilitando a entrada dos torcedores até pouco após ao apito final.