Lula repudia racismo contra Luighi e cobra ações de Fifa, Conmebol e CBF

O presidente Lula publicou em suas redes sociais uma nota de repúdio ao ato racista sofrido pelo jogador Luighi, do Palmeiras, durante a Libertadores sub-20. O governante cobrou ainda ações da Fifa, Conmebol e CBF.

O que aconteceu

O presidente do Brasil declarou apoio ao atleta e cobrou uma ação das entidades máximas do esporte. Além de Lula, a presidente Leila Pereira, do Palmeiras, confirmou em entrevista coletiva que vai pedir a exclusão do Cerro Porteño, clube ao qual pertencem os torcedores que cometeram o ato de racismo, da Copa Libertadores.