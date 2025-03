Alvo de racismo, Luighi impressionou europeus e tem multa de R$ 497 milhões

Luighi impressionou não só Abel, como gigantes do futebol mundial. Dois times ingleses e um italiano chegaram a fazer propostas para tirar a joia do Palmeiras, mas não tiveram sucesso. Após as investidas, a diretoria renovou o contrato e estipulou multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 497 milhões).

O atacante virou parte do "grupo de apoio" ao profissional. Ele, junto do zagueiro Benedetti, do volante Figueiredo e do atacante Thalys, tem idade para jogar no sub-20, mas integra o plantel profissional em boa parte do tempo.

Luighi tinha perspectivas de fazer "sombra" para Flaco López no profissional neste início de ano. Ele atuou em oito jogos do Paulistão e anotou um gol. A tendência é que perca espaço com a chegada de Vitor Roque.

O atacante, assim como Figueiredo, foi liberado para jogar a Libertadores sub-20. A diretoria e a comissão entenderam que era uma boa oportunidade para ambos.

Luighi tem 16 jogos disputados pelo time profissional do Palmeiras. O atacante tem dois gols marcados.

Caso de racismo

Luighi foi alvo de racismo durante o jogo contra o Cerro Porteño, na última quinta-feira, pela Libertadores sub-20, no Paraguai. A partida foi disputada no estádio Ghunter Vogel, na cidade de San Lorenzo.