Leila diz que Palmeiras vai pedir exclusão do Cerro de torneios da Conmebol

Leila Pereira afirmou que o Palmeiras vai pedir a exclusão do Cerro Porteño da Copa Libertadores após Luighi, atacante do Alviverde, ser vítima de racismo na última quinta-feira, em uma partida contra a equipe pela competição sub-20 da categoria. A mandatária ressaltou que não quer essa punição apenas para a base do time paraguaio, mas também para o elenco principal.

O que ela disse

Logo depois do episódio eu falei com o Luighi. Parabenizei pela força, pela coragem. Falei com ele e com João Paulo que nós vamos chegar às últimas instâncias para que o Cerro Porteño e os racistas criminosos sejam punidos de forma exemplar. Vamos solicitar exclusão do Cerro [Porteño] da competição, porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas e torcedores. Em 2022 ficaram imitando macacos para os nossos torcedores e não aconteceu nada, em 2023 aconteceu com os nossos jogadores, o Tabata foi punido por denunciar o caso e não conseguimos reverter. Leila Pereira, presidente do Palmeiras em coletiva de imprensa.

"Basta. Nós vamos tomar medidas drásticas. Perguntam: 'presidente, o que adianta ficar soltando nota?'. Eu não tenho poder de polícia, não tenho poder de punição, não posso fazer justiça com as nossas mãos. É impossível. Sou totalmente contra os atletas retirarem da competição, aí vocês estariam punindo a vítima. Não foi coibir esse sonho dos meninos. Quem tem ser punido é o criminoso. Nossos atletas continuarão competindo e nunca abandonaremos o campo. Lutaremos para punições extremamente sérias e aos clubes que são coniventes. Nós vamos tomar providência com os nossos advogados, estamos em contato com o advogado da CBF e estamos em contato com a Conmebol para eles tomarem providências sérias", acrescentou.