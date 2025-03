Joia boliviana tem ida frustrada para a Ucrânia e perde espaço no Santos

Agora reintegrado, Miguel se vê com pouco espaço no elenco do Peixe. A tendência é que ele seja negociado na reabertura da janela internacional de transferências, em julho.

O Santos reforçou o ataque e ofereceu mais opções ao técnico Pedro Caixinha. Meia ou ponta, Miguel tem a concorrência de Neymar, Soteldo, Guilherme, Rollheiser, Thaciano, Gabriel Veron e Barreal. Os garotos Matheus Xavier e Luca Meirelles também estão sem espaço.

Ainda promessa?

Miguelito ainda não correspondeu ao que se esperava dele no Santos. Na seleção boliviana, porém, ele é protagonista.

O Peixe preparou Miguel na base e só conseguiu utilizá-lo quando completou a maioridade, em 2022. Agora aos 20 anos, ele ainda não brilhou.

O boliviano foi pouco utilizado por Fabio Carille em 2024 e ainda não convenceu Caixinha nesta temporada.