Reforço do Flu elogia trabalho com Ceni no Bahia: 'Técnico nível seleção'

Estava bem adaptado ao Bahia. O Rogério foi importante, um dos melhores com quem trabalhei. Pelo esquema [tático] que ele usava, diferente do que estamos acostumados, por ser um jogador versátil, eu era importante. Minha relação com o Rogério é sensacional, treinador nível de seleção, e acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O Rogério contava comigo, mas quando chegou a proposta do Fluminense, tomei a decisão de sair. Foi difícil, mas queria algo a mais Everaldo

O que mais ele falou?

Escolha por "Eve" na camisa. "Desde cedo a minha família, minha mãe, meus irmãos, me chamavam de Eve. No futebol, até pouco tempo atrás eu era sempre chamado de Everaldo, então decidi trocar para Eve porque fica mais simples. É como gosto de ser chamado também. Everaldo é um nome legal, meu nome foi em homenagem ao lateral do Grêmio, campeão do mundo. Minha mãe achou bonito e colocou. Mas eu prefiro ser chamado de Eve".

Disputa com Germán Cano. "É uma disputa natural, como todas. Não é novidade para mim. Levo de uma forma bem natural. É um privilégio estar jogando, treinando com ele. É um cara fora de série. A temporada no Brasil é larga, tem muitos jogos, e dificilmente alguém consegue jogar todos. Estou buscando meu espaço. Sempre que for necessária a minha presença, vou buscar meu espaço. Tenho muito respeito pelo Cano, é um jogador referência".

Flu venceu o primeiro duelo na semi do Carioca, contra o Volta Redonda, por 4 a 0. Mano pode poupar e você ser titular no domingo, no segundo jogo? "Não falei com o Mano sobre isso. Teve um treino separado para quem não jogou, regenerativo para quem jogou. Mas se decidir de iniciar comigo, estou preparado. Venho treinando e venho jogando".

Fluminense tem muitos estrangeiros no elenco: "Normalmente, quando os jogadores que falam espanhol vêm para o Brasil, somos nós que procuramos falar o espanhol. Aqui, são eles que buscam falar português. Isso facilita a comunicação dentro e fora de campo."