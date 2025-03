Felipe Melo cobra astros após racismo com Luighi: 'atletas têm que se unir'

Felipe Melo sugeriu que os jogadores não entrem em campo diante de um novo episódio de racismo. O ex-jogador pediu atitude ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e pediu cadeia aos envolvidos.

Classificação e jogos Libertadores

Temos que nos unir, faço parte do mundo do futebol. Pedir para as autoridades no Brasil... o presidente da CBF tem que se manifestar, não pode ficar só no falar, tem que tomar atitude, temos que virar exemplo quanto a isso. As pessoas vêm ao Brasil e fazem isso com certeza da impunidade. É cadeia. Tem que ser preso

Os atletas, grandes estrelas, têm que se unir nesse momento. A união faz a força. Se acontecer de novo, ninguém vai entrar em campo. Não sei, não sei... Tem que se unir, não se uniram em relação à grama natural e sintética?

Veja tudo o que ele disse