'Estável, mas grave': o que diz novo boletim médico de atleta do Bragantino

O jogador teve o protocolo de morte encefálica interrompido na quarta e segue reagindo. Pedro forçou a interrupção do protocolo ao tossir após a retirada da sedação. Apesar de estar em estado grave, o jovem surpreendeu positivamente os médicos pelos estímulos recentes.

Uma transferência para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi cogitada no início, mas não havia sido possível devido à situação delicada do atleta. Como Pedro ficou estável, a transferência para outra unidade hospitalar foi possível.

Veja o novo boletim completo

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o paciente Pedro Henrique Severino, jogador de futebol, de 19 anos, segue em cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde passa por uma série de exames de imagem e monitoramento de suas funções cerebrais. Esclarecemos que o paciente apresenta reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro. A gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica. Portanto, o caso segue estável, porém grave.

Pedro Henrique Severino é filho do ex-atacante Lucas Severino. Os pais do paciente estão acompanhando todo o atendimento na UTI do hospital e expressam o agradecimento pelo apoio que estão recebendo de toda comunidade.

O jogador Pedro Severino foi vítima de um acidente na Rodovia Anhanguera na última terça-feira (4/3) e, após internação em hospital em Americana (SP), foi transferido na manhã da última quinta-feira (6/3) para o Hospital Unimed Ribeirão Preto (HURP), onde recebe acompanhamento contínuo das equipes formada por intensivistas liderados pelo médico Dr. Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital.