Vão levar a sério? Como grandes clubes europeus devem encarar Super Mundial

Real Madrid

A diretoria do Real Madrid é geralmente a favor do Mundial de Clubes, mas o presidente Florentino Perez, o técnico Carlo Ancelotti e alguns jogadores destacaram suas preocupações com o calendário. Apesar das dúvidas, eles consideram o torneio muito importante para o marketing e as finanças

Bayern de Munique

O Bayern é muito popular nos Estados Unidos e está ansioso para passar um tempo diretamente com a base de torcedores por lá. Dadas as restrições do futebol alemão sobre a realização de jogos competitivos no exterior, esta é uma rara chance de fazer algo diferente

PSG