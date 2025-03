Corinthians sofre com lesões e pode ficar sem dupla que 'anulou' Neymar

A dupla ajudou a 'anular' Neymar no jogo da fase de grupos. Concorrentes pela posição de primeiro volante, eles atuaram juntos na vitória do Corinthians por 2 a 1, com Raniele centralizado, e Martínez deslocado pelo lado direito.

Raniele e Neymar brigam pela bola em Corinthians x Santos, jogo do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Neymar pouco fez na partida em Itaquera. O camisa 10 do Santos, que fazia um de seus primeiros jogos desde o retorno, quase não criou chances e acabou substituído ao longo do segundo tempo.

A solução sem Raniele e Martínez contra o Barcelona-EQU foi recuar Alex Santana. O camisa 80, apesar de pouco brilho, não comprometeu na marcação. Outra possibilidade de Ramón em um eventual cenário sem a dupla para o clássico é escalar Ryan, cria da base e que ganhou espaço com o argentino no comando.

O reencontro menos de um mês depois tem caráter ainda mais decisivo. Quem vencer o duelo na Neo Química Arena avançará à final do Paulistão.

Clássico ameniza ou piora clima

Ramón Díaz e o elenco do Corinthians chegam pressionados para a semifinal do Paulistão. Eles juntam os cacos após a derrota por 3 a 0 sofrida para o Barcelona-EQU, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.