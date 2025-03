Conivência do Cerro Porteño com racismo nos desiludiu, diz JP Sampaio

A omissão do Cerro Porteño diante dos atos racistas contra jogadores do Palmeiras, na Libertadores sub-20, deixou os representantes do clube paulista desiludidos, disse João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, em participação no De Primeira, nesta sexta (7).

JP Sampaio ressaltou que, além da falta de posicionamento do clube paraguaio, a Conmebol ainda não contatou diretamente o Palmeiras e apenas se pronunciou sobre o caso por meio de nota oficial.